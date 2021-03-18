Курган, , 12:02 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 47 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 22 зарегистрировано в Кургане, сообщает 18 марта региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 46 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 18 марта выявлено 18 697 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 16 830 человек, скончались 340 пациентов с COVID-19.