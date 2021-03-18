Ставрополь, , 11:59 — REGNUM В Ставропольском крае участниками вакцинации против COVID-19 стали уже более 85 тыс. человек. Среди них почти половина — лица в возрасте старше 60 лет, сообщили 18 марта в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

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«Первым компонентом вакцины от COVID-19 к 18 марта иммунизированы 85 313 человек. Второй компонент вакцины получили 54 539 ставропольчан», — сообщили в ведомстве.

Ежедневно в крае приходят на пункты вакцинации до двух тысяч жителей Старополья, большая часть из них — люди старшего поколения. Так, пенсионеров среди привитых уже 40 700 человек.

Напомним, в Ставропольском крае планируется охватить вакцинацией не менее 60% населения — или 1,676 млн человек.