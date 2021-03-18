Москва, , 11:59 — REGNUM Изменения в числе выявленных случаев коронавируса в России связаны не с эпидемиологическим процессом, а с регистрацией данных случаев. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Безусловно, ситуация эпидемическая стабилизируется, если мы говорим сегодня о COVID-19. Количество заболевших ежедневно снижается. У нас есть в течение недели, внутри недели некоторые колебания, которые связаны с регистрацией исключительно, но это не с эпидпроцессом. Поэтому мы считаем количество заболевших средненедельное», — сказала Попова.

По её словам, в методических рекомендациях этот показатель уже описан, и он снижается: «Сегодня он уж менее семи на сто тысяч в сутки».