Дублин, , 11:59 — REGNUM Консервативные ирландские режиссеры Энн МакЭлхинни и Фелим МакАлир заявили 16 марта о запуске 60-дневной кампании по сбору средств на съемки «основанного на реальных событиях» фильма о сыне действующего президента Джо Байдена Хантере, сообщает The Washington Times.

«Речь пойдет о Хантере Байдене и его коррупционных деловых отношениях», — отметил МакАлир в видеосообщении на официальном сайте проекта MySonHunter.com.

«Этот фильм расскажет всю историю — про Китай, Россию, Украину — и вы можете помочь в этом», — добавил он, считая, что для реализации задуманного ему потребуется $2,5 млн.

В декабре 2020 года Хантер Байден признал, что прокурор США в Делавэре расследует его налоговые декларации, отрицая при этом какие-либо нарушения, но создатели фильма явно не намерены верить ему на слово. На веб-сайте фильма представлены изображения президента и его сына, флаги США и Китая, а также пары стриптизерш под заголовком «Мой сын Хантер: семья прежде всего».

«Это невероятно увлекательная история», — заявила МакЭлхинни.

«Это будет нечто между «Остином Пауэрсом» и «Королем Лиром «с примесью «Карточного домика». История настолько захватывающая, что зрители из обеих партий [в США] сочтут ее невероятно интересной», — добавила она.

В новом фильме пока не все роли распределены, однако уже известно, что сына американского президента может сыграть британский актер Лоуренс Фокс.

Это уже не первый проект четы кинематографистов, финансируемые на пожертвования. Так вышедшей в 2018 году фильм «Госнелл: Суд над серийным убийцей» (Gosnell: The Trial of America's Biggest Serial Killer) был профинансирован на краудфандинговом ресурсе Indiegogo.