Москва, , 11:59 — REGNUM Государство снова с большим опозданием отреагировало на рост цен на заправках. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Для сдерживания цен на бензин нужно резко увеличить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Другого реального рычага влияния на рынок не существует», — заявил Миронов.

По его мнению, нужно отказаться от порочного курса на обнуление вывозных ставок, пусть даже это идет вразрез с обязательствами перед ВТО.

«Здесь нужно решить — на кого мы работаем: на себя, или на дядю», — уверен Миронов.

Он подверг критике применяемый механизм демпфера.

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