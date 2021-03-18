Казань, , 12:01 — REGNUM В Татарии за сутки коронавирус выявили у 49 человек. Днем ранее COVID-19 зарегистрировали у 48 жителей республики. С начала наблюдения, по информации на 18 марта, подтверждено 18 879 случаев инфицирования. Выздоровели всего 15 627 пациентов, за сутки — 141 человек. Всего произошло 388 летальных исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2, за сутки не справились с болезнью пять пациентов, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В стационары из числа заболевших накануне госпитализировали 17 человек, 32 — лечатся на дому. Среди жителей Казани — 29 новых носителей вируса, восемь проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах республики,

Как сообщало ИА REGNUM, число инфекционного начала в России всё ещё находится на высоком уровне, поэтому все ключевые требования по защите здоровья людей в виде масочного режима, а также дезинфекции рук и поверхностей, должны оставаться. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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