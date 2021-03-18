Москва, , 11:57 — REGNUM 18 марта 2021 года в связи с 30-й годовщиной Ередской трагедии посольство Республики Южная Осетия в Российской Федерации направило в адрес всех аккредитованных в Российской Федерации дипломатических миссий, а также в секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии, пресс-релиз, посвященный преступному акту геноцида в отношении мирного осетинского населения 18 марта 1991 года. В пресс-релизе говорится:

18-го марта 1991 года в оккупированном югоосетинском селе Еред грузинскими вооруженными бандами, курируемыми и действующими по указаниям официального Тбилиси, была блокирована колонна гражданских автомобилей с мирными жителями осетинской национальности, следовавшая в город Цхинвал.

Безоружные люди — мужчины, женщины, дети были подвергнуты физическому и моральному насилию и издевательствам. Женщин и детей чудом удалось вызволить из плена, но двенадцать мужчин, после изуверских пыток, были замучены и ещё живые захоронены недалеко от села.

Только в сентябре 1993 года, спустя более двух лет, после долгой и кропотливой работы, родственникам и властям Южной Осетии стало известно место захоронения и обстоятельства произошедшего. Проведенная после эксгумации экспертиза останков безвинных жертв, опознанных по отдельным частям оставшейся одежды, зафиксировала многочисленные прижизненные следы пыток и истязаний.

По данному факту правоохранительными органами Южной Осетии было возбуждено уголовное дело. К сожалению, призвать к ответу преступников до сих пор не представляется возможным, поскольку Грузия скрывает преступников, а также информацию об их местонахождении.

Этот день вошел в новейшую историю Южной Осетии как Ередская трагедия, и в длинном ряду трагических событий 1920−1921 гг., 1989−1992 гг. и 2008 года, являет собой черную страницу ненаказанных преступных деяний и геноцида в отношении осетинского народа со стороны Грузии, и её политики фашизма.

Южная Осетия, вновь обращается к мировому сообществу, которое безмолвствует уже тридцать лет, с призывом осудить и привлечь к ответственности бывшее и нынешнее грузинское руководство, виновное в преступлениях против мира и человечности.