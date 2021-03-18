Ростов-на-Дону, , 11:57 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 28 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 18 марта.

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 15 женщин в возрасте от 60 до 90 лет и 13 мужчин в возрасте от 63 до 88 лет. Все пациенты имели несколько хронических заболеваний.

С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 3 357 жителей Ростовской области.

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