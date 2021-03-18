Волгоград, , 12:22 — REGNUM Компенсацию морального вреда за ненадлежащую организацию похорон родственницы постановил выплатить суд МУП «Ритуальные услуги для населения» жительнице Камышина Волгоградской области. Женщина пожаловалась на нарушение заключённого договора и нецензурную брань сотрудников компании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 марта в объединённой пресс-службе судов региона.

Истица заключила соглашение с ритуальной компанией в октябре 2020 года. По договору исполнитель обязывался оказать услуги по погребению матери женщины, доставке и перевозке родственников на кладбище. Стоимость услуг была оплачена полностью. В день похорон оказалось, что автобус с телом умершей уехал на кладбище без сопровождающих, сотрудники ритуальной компании не владели информацией о месте захоронения, что вызвало задержку погребения, и к тому же вели себя с родственниками некорректно и выражались нецензурной бранью.

Представитель ответчика на суде заявил, что время захоронения в договоре определено не было, а автобус ездил на заправку. Могилу действительно искали долго по вине менеджера, которая не сообщила работникам нужный номер, а поскольку осуществлялось подзахоронение, родственники якобы сами должны были знать место. Бранные слова в ритуальной компании отрицают.

Камышинский городской суд пришёл к выводу, что услуга была оказана ненадлежащего качества, и постановил выплатить истице три тысячи рублей компенсации морального вреда, а с ритуальной компании взыскать штраф в размере 1,5 тысячи рублей. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.