Москва, , 11:56 — REGNUM Санкции, которые вводятся против России, наносят ей гораздо больший ущерб, нежели те, что вводились против СССР, так как РФ стала частью мировой экономики. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 18 марта на пресс-конференции заявил экономический обозреватель Грег Вайнер.

«Сейчас всё повторяется. То, что происходило с СССР, повторяется и с Российской Федерацией. Советский Союз практически все время был под санкциями, — сказал Вайнер. — Но сейчас они более ощутимы, потому что Россия является частью мировой экономики, каковой СССР не был. И поэтому урон, который наносят России санкции, достаточно высок. По некоторым подсчётам, он составляет 60 млрд долларов. Торговли с Америкой практически нет. Пока санкции носят мягкий характер. Например, есть пакет «санкций из ада», в которых идет разговор о запрете работы американских компаний с российским госдолгом, запрете на покупки нефти и газа у РФ и остановки работы в SWIFT».

Как пояснил Вайнер, российский долг РФ собирается выкупить сама, и эти санкции ущерба ей не нанесут.

«А вот по нефти и газу, избыток нефти и газа — то тут да, — сказал Вайнер. — Если российские нефтегазовые компании будут выдавлены из мировой торговли, то это будет ощутимо, и санкции подействуют очень серьезно. И конечно, SWIFT. Это окно в мировую финансовую систему», — сказал Вайнер.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, свои выводы Вайнер озвучил, выступая на пресс-конференции «Россия и санкции США: новый этап политического противостояния».