Москва, , 11:56 — REGNUM Отмена коронавирусных ограничений состоится в случае, если люди не будут нарушать существующие санитарные правила. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Да, конечно, это все планируется, все будет, если мы, конечно же, все вместе не будем нарушать тех правил, которые уже сегодня есть», — сказала Попова, отвечая на вопрос журналистки Наили Аскер-Заде о возможности снятия коронавирусных ограничений к лету 2021 года.

При этом она напомнила, что отмена определённых ограничений сегодня «идёт постоянно» в виде длительности работы ресторанов и проведения мероприятий на открытом воздухе.