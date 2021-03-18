Улан-Удэ, , 11:54 — REGNUM На территории столицы Бурятии Улан-Удэ 19 марта состоится массовая проверка водителей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, мероприятие направлено на предупреждения ДТП и пропаганды соблюдения правил дорожного движения.

В течение нескольких часов дополнительные патрули будут работать на магистральных улицах города.

«Будет осуществляться целенаправленная профилактическая отработка отдельных видов нарушений в области дорожного движения — выявление водителей в состоянии опьянения, нарушений ПДД пешеходами, применение ремней безопасности и соблюдение правил перевозки детей», — отметили в ведомстве.