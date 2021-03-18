Киев, , 11:58 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко при помощи своих связей «лоббирует» проведение телефонных переговоров между президентом США Джозефом Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом политик заявил в видеообращении, опубликованном 17 марта на его странице в социальной сети Facebook.

«Мы даже сейчас по своим связям лоббируем телефонный разговор Байдена с Зеленским» — сказал Порошенко.

Он отметил, что старается не для Зеленского, а для государства, поскольку от диалога с США зависит судьба Украины:

«От этого зависит наша безопасность, от этого зависит наша победа в «войне» с Россией. От этого зависит перспектива нашего членства в Евросоюзе и НАТО. От этого зависит будущее Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко призвал жителей Украины вакцинироваться индийской вакциной от COVID-19, несмотря на то, что ранее сам нелицеприятно отозвался о данном препарате.

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Напомним, власти и СМИ Украины утверждают, якобы Украина с 2014 года ведёт войну с РФ. При этом, никаких доказательств «войны» украинская сторона не приводит, а власти Украины официально войну не объявляют. Россия не является стороной конфликта между Украиной и Донбассом, а лишь способствует его мирному урегулированию.