Москва, , 11:54 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот» начала продажу билетов на новые прямые рейсы из Красноярска в четыре города России, сообщается на сайте авиаперевозчика .

Авиапассажиры начнут летать без пересадок из Красноярска в Краснодар, Симферополь, Сочи и Благовещенск с 1 июня 2021 года.

Отмечается, что новые авиарейсы «Аэрофлота» позволят увеличить мобильность населения, транспортную доступность регионов и расширят межрегиональную маршрутную сеть.

Как сообщало ИА REGNUM, «Аэрофлот» направил в Минтранс инициативу о введении платной регистрации на рейсы в аэропортах.

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