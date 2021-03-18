Сеул, , 16:25 — REGNUM С декабря 2020 года по февраль 2021 года объём выбросов мелкодисперсных частиц угольными электростанциями в Южной Корее сократился на 22% (720 тонн). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

По их словам, по сравнению с аналогичным периодом 2018−2019 гг. показатель сократился на 54%.

Известно, что данного результата удалось достичь благодаря снижению предельной мощности 19−28 угольных электростанций.

В настоящее время в Южной Корее действуют 58 угольных электростанций, которые обеспечивают порядка 40% потребностей страны в электроэнергии.

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