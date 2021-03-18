Чита, , 11:54 — REGNUM В Забайкалье собираются построить новую солнечную электростанцию мощностью 70 МВт. Как сообщает официальный телеграм-канал губернатора региона Александра Осипова, этот проект может стать одним из крупнейших на территории Сибири и Дальнего Востока. Общий объём инвестиций составляет порядка шести миллиардов рублей.

«Край готов поделиться своим лучезарным солнцем со всей страной. Есть вероятность, что солнечные электростанции появятся в Сретенском, Агинском, Забайкальском районах и, конечно, в солнечном городе Борзе. Мы заинтересованы в строительстве станций у нас, чтобы получать от этого экономический эффект и рабочие места», — пояснил замминистра ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Александр Суханюк.

Новый объект «зелёной энергетики» обещают возвести в течение 2021 года. Таким образом, после строительства ещё двух новых солнечных электростанций в районе посёлка Зыково налоговые отчисления в бюджет с 2022 по 2036 годы могут составить более двух миллиардов рублей. Это свыше 150 миллионов рублей ежегодно.

Как сообщало ИА REGNUM, Сибирский федеральный округ занимает вторую строчку по объему установленной мощности фотоэлектрических установок (1 МВт 583 кВт). Данные за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2019 года были получены аналитиками компании Neosun Energy, изучившими спрос на фотоэлектрические установки среди коммерческих предприятий в России.

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