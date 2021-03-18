Москва, , 11:54 — REGNUM В России в 2020 году в органы полиции поступило более 33 млн заявлений о преступлениях и административных правонарушениях. Об этом 18 марта сообщил председатель Общественного совета МВД РФ Анатолий Кучерена.

«В 2020 году было зарегистрировано 33,6 млн заявлений, сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях и происшествиях», — сказал Кучерена на заседании президиума совета.

Он уточнил, что в среднем одна дежурная часть в России ежесуточно регистрирует 26 заявлений. Количество рассмотренных сотрудниками полиции заявлений составило 9,2 млн, 43,6% из них были разрешены в течение трех суток.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что раскрытие преступлений в сфере информационных технологий находится на невысоком уровне. По его словам, показатели раскрываемости преступлений должны год от года расти, причём не при помощи набивания статистики, а «благодаря кропотливой работе на земле».

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