Новосибирск, , 11:53 — REGNUM Арбитражный суд Москвы вынес решение о признании повышения тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в Новосибирске незаконным. Об этом сообщает Законодательное собрание Новосибирской области.

Напомним, в октябре 2020 года новосибирский департамент по тарифам обратился в суд с иск о признании недействительным предписания ФАС о пересчёте стоимости услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов (ТКО). Ведомство сочло установленный в начале 2020 года тариф недостаточным для покрытия расходов регоператора. С 1 ноября 2020 года единый тариф на услугу по обращению с ТКО был увеличен с 301,97 до 420,29 рубля за кубометр, ежемесячный платеж для одного прописанного в квартире человека вырос с 59,88 рубля до 83,35 рубля (на 39,1%).

«В опубликованном документе от 15 марта 2021 года по иску новосибирского областного департамента по тарифам к ФАС говорится: «Признать незаконным решение ФАС России от 7 октября 2020 года об установлении нового срока исполнения предписания от 9 июля 2020 года. В удовлетворении заявления о признании незаконным предписания ФАС России от 9 июля 2020 года отказать».При этом суд оставил в силе предписание ФАС, обязывающее увеличить расценки, — уточнили в областном совете депутатов.

При этом ФАС может обжаловать решение арбитражного суда в течение месяца.