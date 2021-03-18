Самара, , 11:56 — REGNUM Движение грузовиков временно ограничат на автотрассах в Самарской области. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба областного министерства транспорта и автомобильных дорог.

Сообщается, что эта мера вводится с 1 апреля по 30 апреля текущего года, чтобы сохранить дороги в период неблагоприятных природно-климатических условий.

Ограничения движения будет распространятся на автомобили, которые имеют осевую нагрузку на каждую ось свыше семи тонн.

Помимо этого, с 20 мая по 31 августа текущего года на покрытых асфальтом областных автодорогах вводится ограничение для тяжеловесных грузовиков, нагрузка на ось которых превышает установленные значения в России, если средняя температура воздуха днем будут более 32 °C. В этих случаях, грузовики могут двигаться ночью с 22:00 часов до 10:00 часов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области могут создать сеть городского водного электротранспорта.