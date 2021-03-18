Лондон, , 12:05 — REGNUM Главы внешнеполитических ведомств стран-участниц Группы семи (G7) выступили с осуждением фактов эскалации конфликта на востоке Украины и заявили о необходимости соблюдения режима прекращения огня в Донбассе. Об этом 18 марта говорится в совместном заявлении глав МИД Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, которое распространило британское министерство иностранных дел.

«Мы осуждаем недавние случаи эскалации военных действий на линии соприкосновения. Мы вновь подтверждаем важность соблюдения режима прекращения огня, который является основой для достижения какого-либо прогресса в направлении мирного разрешения конфликта», — говорится в обнародованном заявлении.

Также в нем высказывается призыв к России «гарантировать то, что недавно предпринятые Украиной действия, нацеленные на улучшение жизни людей по обе стороны линии соприкосновения, будут встречены ответными шагами».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки украинские формирования пять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 30 единиц боеприпасов.

Напомним, конфликт в Донбассе начался после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане была незаконным образом свергнута законно избранная власть. При этом Киев все время пытается объявить Россию одной из сторон данного конфликта, несмотря на то в Донбассе нет и не было российского военного присутствия.