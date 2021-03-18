Тирасполь, , 12:12 — REGNUM Россия сможет начать поставки вакцины «Спутник V» в Приднестровье в течение ближайших недель. Об этом заявил первый зампредседателя комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Госдумы Константин Затулин («Единая Россия») на встрече с приднестровской делегацией в Москве, сообщает пресс-служба Верховного совета ПМР.

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"Думаю, что это вопрос двух — трёх недель. И по имеющейся у меня информации, в администрации президента контролирует прохождение этого вопроса лично заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Николаевич Козак», — сказал Затулин.

Он добавил, что Приднестровье будет одним из первых регионов, куда отправят «Спутник V» из России, когда начнутся поставки вакцины за рубеж.

По данным пресс-службы член президиума ВС ПМР Игорь Буга отметил, что Приднестровью неоткуда ждать помощи, кроме как от России.

«Сегодня нам кроме России вакциной вряд ли кто-то поможет. Я убежден, что сегодня нужны поставки из России «Спутник V» и массовая вакцинация, иначе мы эту заразу не победим», — сказал Буга.

Стоит отметить, что в ПМР растут темпы распространения коронавируса. В больницах республики приходится увеличивать количество мест для пациентов с COVID-19.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в январе 2021 года Затулин выступил с инициативой поставить российскую вакцину в Приднестровье, ДНР, ЛНР и Нагорный Карабах. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал это предложение.

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