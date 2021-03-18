Москва, , 11:51 — REGNUM Небывалый подъём национального самосознания и патриотизма, которые семь лет назад вызвала Крымская весна, начинает угасать. Об этом сегодня, 18 марта, на круглом столе в Совете Федерации, посвященном возвращению Крыма в состав РФ, заявил заместитель министра обороны России Андрей Картаполов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Подрастающее поколение начинает забывать об этом событии, — констатировал замглавы федерального ведомства. — Либо судить о нём по примитивным оценкам и шаблонам, распространяемым в медиа‑ и интернет-пространстве, где нередко навязывается стереотип о так называемой аннексии Крыма».

В это же время, по его словам, спецслужбы ряда западных стран и Украины наращиваются попытки активизировать деятельность внутренней российской несистемной оппозиции, которые спекулируют на теме Крыма, в том числе вовлекая в незаконные протестные акции несовершеннолетних.

«Такая деструктивная позиция насаждается западной пропагандой и имеет целью опорочить и опошлить высокий порыв Крымской весны, внести раскол в российское общество», — подчеркнул Картаполов.

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Замглавы Минобороны подчеркнул, что в связи с этим оборонное ведомство нацеливает командование, военно-политические органы на проведение системной разъяснительной работы с военнослужащими и молодежью, делая основной упор на общность и неразрывность истории России и Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошёл в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, который был проведён после государственного переворота в Киеве. Подавляющее большинство жителей полуострова и Севастополя высказались за выход Крыма из состава Украины.