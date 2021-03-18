Москва, 18 марта 2021, 11:51 — REGNUM Небывалый подъём национального самосознания и патриотизма, которые семь лет назад вызвала Крымская весна, начинает угасать. Об этом сегодня, 18 марта, на круглом столе в Совете Федерации, посвященном возвращению Крыма в состав РФ, заявил заместитель министра обороны России Андрей Картаполов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В это же время, по его словам, спецслужбы ряда западных стран и Украины наращиваются попытки активизировать деятельность внутренней российской несистемной оппозиции, которые спекулируют на теме Крыма, в том числе вовлекая в незаконные протестные акции несовершеннолетних.
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Замглавы Минобороны подчеркнул, что в связи с этим оборонное ведомство нацеливает командование, военно-политические органы на проведение системной разъяснительной работы с военнослужащими и молодежью, делая основной упор на общность и неразрывность истории России и Крыма.
Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошёл в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, который был проведён после государственного переворота в Киеве. Подавляющее большинство жителей полуострова и Севастополя высказались за выход Крыма из состава Украины.