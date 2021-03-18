Ханты-Мансийск, , 11:50 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 марта сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 87 случаев.

С начала пандемии на 18 марта в Югре зарегистрировано 53 159 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровел 51 531 человек, скончались 776 пациентов с COVID-19.