Архангельск, , 11:49 — REGNUM В Архангельске за неделю из контейнеров для раздельного сбора мусора собрали более шести тонн отходов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании «ЭкоИнтегратор», регионального оператора по обращению с ТКО.

Контейнеры для сбора сухих отходов регоператор установил 8 марта — 112 баков появились в центральных округах областного центра, а также в Соломбале, Майской горке и на Варавино — Фактории. Отходы направляются в ООО «Спектр +».

«К нам на предприятие пришли первые мусоровозы с вторсырьем. Результат неплохой. Мы даже выехали на осмотр контейнеров, чтобы понимать какие отходы на этапе сортировки население выносит в синие контейнеры, в каких округах они быстрее заполняются, в каких медленнее. Если население будет сортировать вторсырье, которое пригодно для переработки и отправлять в контейнеры для сухих отходов в большем объеме, то мы поддержим проект и сможем увеличить объем переработки», — сказал гендиректор «Спектр+» Владимир Чирков.

Макулатуру и пластик отправят на производство полимерно-песчаной плитки и эковаты.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2002 года сбором отходов на переработку в регионе занимался Архангельский мусороперерабатывающий комбинат (АМПК). В 2020 году руководство предприятия отказалось подписывать договор с новым регоператором, ссылаясь на невыгодные условия сотрудничества. «ЭкоИнтегратор» в свою очередь обвинил АМПК в неспособности вести раздельный сбор мусора.