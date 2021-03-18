Москва, , 11:49 — REGNUM В случае отсутствия иммунитета к коронавирусу после перенесённого COVID-19 необходимо консультироваться с лечащим врачом. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Каждый раз следует прислушаться к мнению врача. Каждый раз это решает ваш лечащий врач и врач-иммунолог, который вас ведет и знает об этой проблеме», — сказала Попова.

Она выразила уверенность в том, что специальные схемы иммунизации помогут в сложившихся обстоятельствах.