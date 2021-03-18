Москва, , 11:53 — REGNUM В 2020 году в дежурных частях Министерства внутренних дел России было зарегистрировано свыше 33 млн заявлений на преступления и правонарушения. Об этом 18 марта на заседании общественного совета при МВД РФ в Москве заявил его председатель Анатолий Кучерена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«При этом количество рассмотренных правоохранителями заявлений снизилось на 6,2%», — сказал Кучерена.

По его словам, в 2020 году в среднем ежедневно в одной дежурной части регистрировалось по 26 заявлений, что на 4% больше, чем в 2019 году. Всего же в 2020 году было возбуждено 7,1 млн уголовных дел, что на 6,2% выше показателей предыдущего года.