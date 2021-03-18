Ижевск, , 11:46 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 18 марта провели 927 269 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 2974 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 1980 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом два человека. Накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 368 человек.