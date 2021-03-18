Кызыл, , 11:46 — REGNUM Спасатели рассматривают несколько версий о причинах трагического пожара в Кызыле, унёсший жизни четырёх человек, в том числе двух малолетних детей. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

В числе основных — неосторожное обращение с огнём при курении, нарушение правил эксплуатации электрооборудования или печки. Все три версии отнесены к человеческим факторам. При этом знакомые погибшей семьи рассказали, что для обогрева дома хозяйка оставляла на ночь включённую электрическую плиту.

Пожар начался около 1:20 ночи 18 марта. К моменту прибытия пожарных дом был полностью объят пламенем. При ликвидации пожара на месте были найдены тела четырёх человек, в том числе хозяйки дома и двух её детей 3 и 5 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, женщина злоупотребляла спиртными напитками, в связи с чем у неё не раз забирали детей. Однако за три недели до трагедии комиссия по делам несовершеннолетних Кызыла передала детей обратно их матери. По факту пожара возбуждены по статьям «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», а также «халатность, повлекшее по неосторожности смерть двух и более людей».

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