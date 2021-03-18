Ростов-на-Дону, , 11:46 — REGNUM В Ростове-на-Дону на месте аварийных домов, подлежащих сносу, появятся социальные объекты и парковки. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

«В центре большое количество аварийного жилья. Как правило, это многоквартирные дома, расположенные на небольших участках земли. И муниципалитет не имеет права передавать эти объекты в частные руки. Поэтому выхода у нас два: либо снести аварийный дом и использовать землю, либо провести реконструкцию, если здание является объектом культурного наследия», — отметил градоначальник.

В настоящее время в реестре ветхих объектов значится 256 домов. На их месте могут появиться соцобъекты, административные здания, торговые точки, паркинг или скверы.

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