Минск, , 11:48 — REGNUM Во время протестов, которые прошли в Белоруссии после выборов президента республики, участниками незаконных массовых акций были травмированы более 20 военнослужащих внутренних войск МВД страны. Об этом 18 марта рассказал замминистра внутренних дел — командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня».

«Вот говорят о «мирных протестах»… Между тем в рядах внутренних войск 22 пострадавших: 10 офицеров, шесть прапорщиков, два курсанта, четыре солдатика», — заявил он.

Также Карпенков уточнил, что в результате действий «людей со светлыми лицами» у военнослужащих внутренних войск республики были сломаны руки, ноги и раздроблены кости.

«Все вылечены в госпитале, все вернулись в строй и полны решимости. Их пример закаляет и сплачивает личный состав», — добавил он.

«Все прекрасно понимают, что если массовые беспорядки повторятся, то надо теснее сжимать щиты в нашем боевом строю и смело идти вместе с офицерами выполнять задачи, которые перед нами ставят родина и глава государства», — также указал Карпенков.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что США могут помочь республике санкциями в отношении руководства постсоветской республики.