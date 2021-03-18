Детройт, США, , 11:44 — REGNUM «Детройт Пистонс» одержал победу над «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 116:112.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Торонто» Норман Пауэлл, записавший в свой актив 43 очка.

В составе «Детройта» наибольшую результативность показал форвард Саддик Бэй, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 12 подборов.

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