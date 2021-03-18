Барнаул, , 11:44 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, по состоянию на 18 марта вакцинацию от коронавируса проходят 76 293 жителей региона, причём 2147 из них поставили прививки только за последние сутки.

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Также известно, что первую прививку получили 30 400 человек и 45 893 — уже полностью привиты. Всего в Алтайский край поступило 80 642 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 «Гам-Ковид-Вак».

Как сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 18 марта общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2544 человека, причём 11 из них добавили в сводку за последние сутки.

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