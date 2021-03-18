Пенза, , 11:54 — REGNUM В Пензенской области число инфицированных, по информации на 18 марта, с начала пандемии коронавируса составляет 40 644 человека. За минувший день исследования на ковид подтвердились у 113 пензенцев. Сутками ранее заболели 116 человек. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Выздоровели всего 36 911 пациентов, или 90,8% от общего числа заболевших. За сутки побороли инфекцию 119 человек. Всего скончались от последствий заражения коронавирусом 485 пациентов, трое — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, родители дошкольников буквально засыпали главу области Ивана Белозерцева просьбами о разрешении побывать на выпусных утренниках, ведь дети активно готовятся к ним, а созерцать такой знаменательный день через объектив видеокамеры огорчительно. Родители хотят разделить праздник вместе с детьми.

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