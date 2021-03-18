Москва, , 11:44 — REGNUM На сегодняшний день число инфекционного начала в России всё ещё находится на высоком уровне. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Масочный режим Дарья Драй © ИА REGNUM

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"Мы понимаем, что количество инфекционного начала в обществе еще достаточно большое. И говорить о каких-то серьезных изменениях в нашей жизни или об отмене масочного режима, например, сегодня не приходится», — сказала Попова.

По её словам, на сегодняшний день все ключевые требования по защите здоровья людей в виде масочного режима, а также дезинфекции рук и поверхностей, должны оставаться.