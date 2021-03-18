Джакарта, 18 марта 2021, 11:43 — REGNUM Количество людей, получивших вторую дозу вакцины против COVID-19 в Индонезии, достигло 1 876 140 человек, сообщает Kompas.
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По данным правительства, в Индонезии первую дозу вакцины от коронавируса получили 4 705 248 человек.
В общей сложности 1 431 713 медицинских работников получили первую инъекцию вакцины от коронавируса. Вторую инъекцию вакцины получили 1 208 113 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Индонезиипередал ВВС Сенегала самолет CN235−220.
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