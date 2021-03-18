Пекин, , 11:43 — REGNUM Китайская компания FAW (First Automotive Works) представила новую модель суббренда Bestune — кроссовер Bestune T55. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По своим размерам новинка сопоставима с KIA Sportage. Длина кроссовера составляет 4437 мм, ширина достигает 1850 мм, а высота — 1625 мм. Размер колесной базы равен 2650 мм.

Кроссовер Bestune T55 построен на модульной платформе MFA. Внутри модели установлены два 12,3-дюймовые экраны, климатическая система, которая управляется с помощью аналоговых кнопок и рукояткой. В топовых версиях кресла обшиты кожей, имеются панорамная крыша и установка автоматического торможения. Для передних сидений в этих комплектациях предусмотрен электропривод.

Под капотом новинки установлен 1,5-литровый турбомотор, который сочетается с семискоростной роботизированной трансмиссией с двумя мокрыми сцеплениями. Максимальная скорость Bestune T55 составляет 190 км/ч.

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