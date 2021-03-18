Москва, , 11:44 — REGNUM Журналист Юрий Дудь 18 марта опубликовал интервью с блогером и музыкантом Ивангаем (настоящее имя — Иван Рудской) на своём YouTube-канале. Пользователи Сети отметили «неожиданный» выбор гостя.

«Пожалуй, самый неожиданный выпуск из всех», — поделился пользователь YouTube Мемная Папка.

«Он ещё живой?» — прокомментировал в Twitter Ne Bro.

«Я думал, самое ожидаемое интервью это с Пашей Дуровым. Как же я ошибался…» — отметил для себя YouTube — пользователь LOBZIK.

«У дудя кончились гости», — предположил пользователь Twitter Шалом, джанчик!

Видеоролик с блогером Ивангаем на канале Юрия Дудя за первые два часа набрал 380 тыс. просмотров. В нём блогер рассказывает об отношениях с Марьяной Ро, своей музыке и причине ухода из YouTube.

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