Пекин, , 11:52 — REGNUM Китайские учёные вернутся к рассмотрению версии о лабораторной утечке в Ухане нового коронавируса, если для неё появятся новые основания. Об этом глава группы китайских экспертов, участвовавших в исследовании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Лян Ваньнянь заявил в опубликованном 18 марта интервью газете Global Times.

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Он рассказал, что в рамках совместного исследования о происхождении коронавируса китайские эксперты побывали в центрах по контролю и профилактике заболеваний провинции Хубэй и города Ухань, в Уханьском институте вирусологии и других учреждениях. Итогом работы стал вывод о крайне низкой вероятности лабораторной утечки.

«Таким образом, в будущем миссии по отслеживанию происхождения коронавируса больше не будут сосредоточены на этой области, если только не появятся новые свидетельства», — подчеркнул Лян Ваньнянь.

Он напомнил о четырёх пунктах, с которыми согласились эксперты миссии. До 8 декабря 2020 года случаи заболевания COVID-19 не регистрировались. Вспышка болезни связана с рынком морепродуктов «Хуанань» в Ухане. На распространение вируса могли повлиять поставки замороженной продукции. Вирус произошёл от животных и скорее всего поразил человека через промежуточное звено.

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