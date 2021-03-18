Москва, , 11:41 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 1934 носителя коронавируса. Об этом 18 марта сообщили в оперативном штабе столицы.

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Москва является лидером среди российских регионов по числу новых случаев заражения, она обходит Санкт-Петербург, который идёт на втором месте, более чем вдвое — там подтверждено 918 случаев.

За сутки в столице госпитализировано 750 человек, умерли 48 человек, выздоровели 1760 ковид-пациентов.

В штабе рекомендуют людям, которые чувствуют симптомы ОРВИ, оставаться дома и вызвать врача.