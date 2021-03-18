Ярославль, 18 марта, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В Юбилейном парке Ярославля продолжает стоять новогодняя ёлка. Об этом сообщает портал «ЯрНьюс».

Yarnews.net Новогодняя елка до сих пор украшает Ярославль

"Все-таки интересно, до какого числа запланировала Ленинская администрация продлить новогодний праздник всему району. Не пора ли убрать с клумбы елку? Новый год круглый год?!», — написал местный житель на публичной странице «Ярославль LIVE» в социальной сети «ВКонтакте».

Корреспондент ИА REGNUM обратился с этим вопросом в Дирекцию городских парков культуры и отдыха, но внятного ответа не получил. Там сообщили, что пока что планируют убрать с ели новогодние украшения. Когда всё-таки будет убрана ёлка, в дирекции пояснить не смогли.