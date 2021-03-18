Москва, , 11:40 — REGNUM Рынки смотрят на конкретные действия, а не на громкие слова. Если санкции США в адрес РФ будут символическими, то есть не затронут госдолг России, то рынки могут воспринять это в качестве позитива, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«РФ и США торгуют между собой мало, а на рынке оружия являются прямыми конкурентами. США занимают первое место на мировом рынке вооружений.

Однако страны НАТО и другие зависимые от Вашингтона страны должны покупать их оружие добровольно-принудительно. Россия работает на абсолютно рыночных условиях, льготы есть только для Белоруссии и Казахстана.

Пока для рубля и рынка акций России в приоритете — динамика цен на нефть и дивидендные выплаты. Американских инвесторов по-прежнему много в российских активах, доля иностранцев в акциях, находящихся в свободном обращении, находится в диапазоне 30%-40%, это очень солидная составляющая.

Терять российский рынок вряд ли захотят и крупнейшие американские компании, которые успешно работают у нас и имеют производственные мощности, например, Mars, Coca-Cola и P&G.

Очевидно, что успешным американским корпорациям, среди которых и Apple, нет смысла покидать Россию, которая сегодня является пятой экономикой мира.

Политические риски уже заложены в текущих котировках рубля и российских акций. Рубль утром 18 марта устойчив, акции в зеленой зоне.

Учитывая ожидаемое повышение цен на нефть, у рубля неплохие перспективы укрепления против доллара и евро. Уже весной мы можем увидеть доллар по 70−72 рубля», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, после заявлений президента США Джо Байдена 17 марта посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов приглашен в Москву для консультаций.

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