Чебоксары, , 13:02 — REGNUM В Чувашии выявлено ещё 43 случая заражения коронавирусом, новых летальных исходов нет. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 18 марта, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 22 212 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 43.

Всего вылечился 20 281 пациент, доля выздоровевших составила 91,3%. Из них за последние сутки выписаны из больниц 39 человек. В настоящее время официально диагноз COVID-19 поставлен 795 пациентам.

Кроме того, в Чувашии за сутки умерли восемь пациентов с коронавируса. Всего в пандемию от COVID-19 скончались 1136 человек.

Отметим, что в Чувашии в Центральной городской больнице все рабочие места оснащены компьютерами с выходом в интернет. В поликлиниках имеются планшеты у терапевтов и врачей общей практики.

«И теперь участковый врач может из квартиры пациента записать его на прием к нужному специалисту, на анализы, обследования или процедуры, а также в любое специализированное учреждение», — говорят в министерстве здравоохранения.