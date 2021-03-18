Махачкала, , 11:37 — REGNUM В Дагестане привлекли к ответственности участников массовой драки на чемпионате Северо-Кавказского федерального округа по дзюдо среди юниоров. Наказаны семь человек, сообщили в МВД по региону.

«Семь участников драки оштрафованы — на них составлены административные протоколы», — приводит ТАСС слова представителя МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, драка на чемпионате СКФО по дзюдо, проходившем во Дворце спорта имени Али Алиева в Каспийске (Дагестан), произошла 27 февраля. После одного из боев подрались спортсмены и болельщики из Северной Осетии и Дагестана.

По итогам проверки, проведенной дисциплинарной комиссией Федерации дзюдо РФ, за участие в массовой драке дисквалифицированы на два года двое спортсменов — Абдулкадир и Осман Абдулкадировы. От соревнований на время разбирательства в инциденте отстранены остальные члены сборных Дагестана и Северной Осетии, принявшие участие в драке.

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