Санкт-Петербург, , 11:48 — REGNUM В Петербурге за последние сутки выросла суточная смертность от COVID-19. Это следует из опубликованных 18 марта данных федерального оперативного штаба.

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За последние сутки в городе подтвердили 33 летальных исхода, что на три смертельных случая больше, чем днем ранее. Это также второй результат по стране после Москвы, где за сутки скончались 48 человек.

Всего от COVID-19, согласно официальной статистике, в Петербурге умерли 11 806 граждан. В России за сутки подтвердили 460 новых летальных случаев, их общее число за время пандемии достигло 93 824.

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