Москва, , 11:50 — REGNUM В России в 2020 году снизилось число жалоб на работу полиции. Об этом 18 марта на заседании общественного совета при Министерстве внутренних дел России в Москве заявил его председатель Анатолий Кучерена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Количество жалоб сократилась. Не знаю, с чем это связано. Надеюсь с этим связано с более лучшей работой полиции», — сказал Кучерена.

При этом глава общественного совета при МВД заявил, что в дежурных частях стали реже отказывать гражданам в приеме заявлений.

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