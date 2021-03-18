Москва, , 11:35 — REGNUM Заявление президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине не случайно и стало логическим результатом внешней политики России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта, об этом заявил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

«Заявление Байдена — логический результат нашей в том числе внешней политики, которая не соответствует вызовам времени. У вас отняли посольские здания, отняли место, где отдыхали, флаг спустили и сорвали, нам каждый день хамят, — рассказывают, что там предпримут какие-то меры. Я бы вместе с Путиным и правительством поддержал эти меры — это изменение финансово-экономического курса», — заявил Зюганов.

Байден, по мнению парламентария, лишь продолжает политику предыдущих глав государства.

«Если бы был должный ответ все эти годы — никакого хамства не было», — уверен он.

Зюганов назвал интервью американского государства спецоперацией.

«Мне сейчас говорят, что это случайно. Ничего в этом мире на таком посту не бывает случайно. 35 дней Буш молчал, не давал корреспондентам никакого интервью, этот 55 дней молчал, его огораживали от журналистов… Это хорошо подготовленная спецоперация, и корреспондента выбрали такого же, и порядок, и показали, и если бы оговорился», — рассуждает он.

Зюганов уверен, что заявление Байдена — это вызов, брошенный России.

«Это вызов, брошенный нам, вызов абсолютно хамский, недостойный и непозволительный. Наша страна не заслужила этого. Речь идет не о президенте, премьере, речь идет о стране, о стране космической», — завил Зюганов.

Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC News, что считает своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей».

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