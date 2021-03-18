Анкара, 18 марта 2021, 11:34 — REGNUM Казахстан и Турция планируют увеличить взаимный товарооборот в 3,3 раза, до $10 млрд, сообщили в пресс-службе казахстанского министерства иностранных дел.
Торгово-экономическое сотрудничество двух стран обсудили главы МИД Казахстана и Турции Мухтар Тлеуберди и Мевлют Чавушоглу. Встреча состоялась в рамках визита казахстанской делегации в Анкару.
Казахстанский министр также встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Тлеуберди пригласил турецкого лидера на неофициальный саммит совета сотрудничества тюркоязычных государств.
Кроме того, в рамках визита состоялось заседание совместной группы стратегического планирования. Участники заседания обсудили развитие политического, экономического, транспортного и культурного сотрудничества.
Напомним, по итогам 2020 года товарооборот между Казахстаном и Турцией составил $3 млрд.