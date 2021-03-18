Анкара, , 11:42 — REGNUM С начала текущего года не менее 26 террористических актов было предотвращено в Турции силами безопасности страны. Об этом 18 марта сообщил турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу, его слова приводит агентство Anadolu.

«С начала года предотвращено 26 терактов, причем один из них был предотвращен сегодня», — сказал он журналистам.

При этом, по данным МВД Турции, за минувший год в стране было предотвращено в общей сложности 152 теракта.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что переговоры между Анкарой и Афинами продолжатся.