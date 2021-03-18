Барнаул, , 11:32 — REGNUM По факту оказывается, что заработная плата в 15 тысяч рублей является средством поддержания жизни работника. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщила руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых.

Комментируя слова главы управления труда и занятости Орловской области Александра Сотникова, она отметила:

«В условиях полной выработки рабочего времени с точки зрения законности — нормальная, с точки зрения справедливости и разумности — такой размер зарплаты оскорбителен. Более половины такой зарплаты как раз хватит на расходы, связанные с посещением рабочего места: транспортные затраты, одежда, обед, иные сопутствующие расходы на то, что необходимо для работы.

То есть, по факту, — такое вознаграждение за труд — это средство поддержания жизни работника. И даже в этих условиях я знаю множество людей, работающих за 15−20 тыс. руб. Зачастую они оказываются честными тружениками и не попадают в разряд малообеспеченных, лишаясь возможности получать многие льготы.

Такая зарплата ограничивает возможности эстетического и духовного развития, — не позволяет путешествовать, закрывает доступ ко многим культурным ценностям, по сути, превращая жизнь человека в гонку на выживание и удовлетворение минимальных потребностей. От степени благополучия каждого человека зависит общее состояние общества».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что начальник управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников высказал удивление тем обстоятельством, что местные жители не хотят работать за 15 тысяч рублей, известили «Орловские новости».

Позднее департамент соцзащиты Орловской области заявил, что цитата «Причем предлагаются не какие-то минимальные зарплаты, а 15−18 тысяч рублей. Но все равно люди отказываются почему-то» была выдернута из контекста общего доклада. Сам Сотников отметил, что личных суждений не высказывал, а только озвучил статистические данные.

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