Барнаул, 18 марта, 2021, 11:32 — ИА Регнум. По факту оказывается, что заработная плата в 15 тысяч рублей является средством поддержания жизни работника. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщила руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых.

Evgeny Зарплата

Комментируя слова главы управления труда и занятости Орловской области Александра Сотникова, она отметила:

«В условиях полной выработки рабочего времени с точки зрения законности — нормальная, с точки зрения справедливости и разумности — такой размер зарплаты оскорбителен. Более половины такой зарплаты как раз хватит на расходы, связанные с посещением рабочего места: транспортные затраты, одежда, обед, иные сопутствующие расходы на то, что необходимо для работы.

То есть по факту такое вознаграждение за труд — это средство поддержания жизни работника. И даже в этих условиях я знаю множество людей, работающих за 15−20 тыс. руб. Зачастую они оказываются честными тружениками и не попадают в разряд малообеспеченных, лишаясь возможности получать многие льготы.

Такая зарплата ограничивает возможности эстетического и духовного развития, — не позволяет путешествовать, закрывает доступ ко многим культурным ценностям, по сути, превращая жизнь человека в гонку на выживание и удовлетворение минимальных потребностей. От степени благополучия каждого человека зависит общее состояние общества».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что начальник управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников высказал удивление тем обстоятельством, что местные жители не хотят работать за 15 тысяч рублей, известили «Орловские новости».

Позднее департамент соцзащиты Орловской области заявил, что цитата — «Причем предлагаются не какие-то минимальные зарплаты, а 15−18 тысяч рублей. Но все равно люди отказываются почему-то» — была выдернута из контекста общего доклада. Сам Сотников отметил, что личных суждений не высказывал, а только обнародовал статистические данные.

Читайте также: Алтайский учитель рассказала, каково работать за 15 тысяч рублей